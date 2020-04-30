أستراليا تزف بشرى بشأن كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم ولايات أسترالية تخفيف التدابير التي فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا، تزامنا مع خلو إقليم بأكمله من إصابات الوباء العالمي.

وفي هذا السياق، قررت ولاية نيو ساوث ويلز، التي سجلت نحو نصف حالات الإصابة بكورونا والبالغ عددها 6700، ابتداء من يوم غد الجمعة، السماح لشخصين بالغين كحد أقصى وأطفالهما بزيارة الآخرين.

أما كوينزلاند فستسمح ابتداء من اليوم نفسه بالابتعاد عن المنزل لمسافة 50 كيلومترا، بعد فتح الشواطئ والمتنزهات والمراكز التجارية.

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والإثنين الماضي، خففت ولاية أستراليا الغربية بعض القيود التي شملت زيادة أعداد الذين يحق لهم التجمع من شخصين إلى 10 أشخاص.

وقد أصبح إقليم العاصمة الأسترالية، الذي يضم كانبرا، أول منطقة تخلو من حالات الإصابة بفيروس كورونا، عقب شفاء آخر مريض، وذلك بحسب ما قالته كبيرة مسؤولي قطاع الصحة بالإقليم كيرن كولمان للصحفيين اليوم الخميس.

وأغلقت أستراليا حدودها الخارجية والداخلية، وفرضت إغلاقا مبكرا للأعمال التجارية، وأصدرت ضوابط تباعد اجتماعي صارمة لتتجنب بذلك ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مثلما حدث في دول أخرى.