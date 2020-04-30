إسرائيل عن حظر "حزب الله" بألمانيا: خطوة مهمة لمحاربة الإرهاب

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قرار ألمانيا بحظر "حزب الله اللبناني" المدعوم من إيران "خطوة مهمة للغاية".

وأضاف كاتس، في بيان، الخميس: "إنه قرار مهم للغاية وخطوة قيمة وهامة في الحرب العالمية ضد الإرهاب".

وتابع: "أود أن أعرب عن عميق تقديري للحكومة الألمانية على هذه الخطوة".

وأشار إلى أن "الكثير من الحكومات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الآلاف من ضحايا إرهاب حزب الله يشاركون في شكر ألمانيا على هذا القرار".

ودعا الدول الأوروبية الأخرى إلى أن "تحذو حذو ألمانيا في حظر جميع أجنحة حزب الله، بما في ذلك الأجنحة الاجتماعية والسياسية والعسكرية، فكلها منظمات إرهابية ويجب التعامل معها على هذا النحو".





واليوم الخميس، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر مليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في جميع أنحاء البلاد، ووضعتها في تصنيف المنظمات الإرهابية.



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وأفادت الوزارة بأنها نفذت حملة من المداهمات ضد عناصر حزب الله في ألمانيا.

ويحظر القرار الاتصال مع أي شخص يعمل نيابة عن المنظمة دون تمييز بين أجنحتها المختلفة العسكرية أو السياسية أو الاجتماعية.

كما يحظر القرار أي استخدام لرموز المنظمة ويقرر وضع اليد على أي أصول قد يمتلكها حزب الله في ألمانيا.

ويعتقد مسؤولو الأمن في ألمانيا أن ما يصل إلى 1050 شخصا في البلاد هم جزء من الجناح المتطرف لحزب الله.

وكان تقرير استخباراتي ألماني تضمن تحذيرا قويا من خطورة أنشطة المليشيات اللبنانية على المصالح الخارجية لأكبر اقتصادات أوروبا.

وأشارت وثيقة مؤرخة، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي صادرة عن البرلمان الألماني، إلى أن الادعاء العام فتح 36 تحقيقا ضد أشخاص على صلة بحزب الله في 2019.

الوثيقة كشفت عن أنشطة المليشيات اللبنانية وقياداتها في ألمانيا في غسل الأموال، وأعلنت خضوعها لرقابة الاستخبارات الداخلية باعتبارها تهديدا لـ"النظام الديمقراطي".