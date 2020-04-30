تركيا تحشد بإدلب.. 6075 آلية عسكرية في 3 أشهر

دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، ليصل عدد آلياتها التي دخلت الأراضي السورية في غضون 3 أشهر إلى 6075.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، دخول رتل عسكري تركي من معبر "كفرلوسين" شمال إدلب، نحو النقاط التركية ضمن منطقة خفض التصعيد.

ويتألف الرتل من نحو 35 آلية تحتوي على معدات عسكرية ولوجستية.

ومع استمرار التعزيزات التركية، بلغ عدد الآليات والشاحنات العسكرية التي دخلت الأراضي السورية منذ فبراير/شباط الماضي، 6075، وفق ما وثقه المرصد.

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وتحتوي تلك التعزيزات على دبابات وناقلات جند ومدرعات ورادارات عسكرية.

فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 10.300.

وبموجب اتفاق روسي تركي، تشهد مناطق في إدلب ومحيطها، تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل معارضة، وقفا لإطلاق النار بدأ تنفيذه في السادس من مارس/آذار الماضي.

ونصّ الاتفاق على تسيير دوريات روسية تركية مشتركة على مسافة واسعة في محيط طريق "إم 4" الدولي الذي يربط محافظة اللاذقية الساحلية بمدينة حلب مرورا بإدلب.

إلا أنه منذ بداية فبراير/شباط، تصاعد التوتر في المنطقة وأسفر عن سقوط قتلى في الجانب التركي.