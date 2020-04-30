ألمانيا تحظر نشاط حزب الله وتداهم مساجد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حزب الله

قالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس إن ألمانيا حظرت كافة أنشطة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

كما نفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر على جمعيات مساجد في أربع مدن بأنحاء البلاد. ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بحزب الله.

ومارست إسرائيل والولايات المتحدة ضغوطا على ألمانيا لحظر الجماعة. وكانت ألمانيا تفرق في السابق بين الذراع السياسية لحزب الله ووحداته العسكرية التي تقاتل إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال متحدث إن وزير الداخلية هورست زيهوفر حظر أنشطة حزب الله.

وأضاف "سيادة القانون قادرة على التصرف حتى في أوقات الأزمة".

وتصنف الولايات المتحدة بالفعل جماعة حزب الله الشيعية المسلحة منظمة إرهابية. والجماعة داعم مهم أيضا لحكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب التي تولت السلطة في يناير كانون الثاني.

وأشادت منظمات يهودية بالخطوة ووصفتها بأنها قرار في غاية الأهمية.

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وقال ديفيد هاريس رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية "هذا قرار مهم من جانب ألمانيا طال انتظاره وجدير بالترحيب".

وأضاف هاريس "نأمل الآن أن تمعن دول أوروبية أخرى النظر في قرار ألمانيا وتتوصل إلى نفس الاستنتاج حول طبيعة حزب الله الحقيقية".

ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله جماعة إرهابية وليس جناحه السياسي.

ووافق البرلمان الألماني في ديسمبر كانون الأول الماضي على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة جماعة حزب الله على الأراضي الألمانية، فيما أرجعه إلى "أنشطتها الإرهابية" خاصة في سوريا.

وخلال زيارة إلى برلين العام الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يأمل أن تسير ألمانيا على نهج بريطانيا في حظر جماعة حزب الله. وأصدرت بريطانيا في فبراير شباط من العام الماضي تشريعا صنف حزب الله منظمة إرهابية.

وداهمت الشرطة أربع جمعيات مساجد في دورتموند ومونستر في ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد وفي بريمن وبرلين، تعتقد أنها مقربة من الجماعة.