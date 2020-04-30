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لا إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية للمرة الأولى

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت كوريا الجنوبية الخميس أنها لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس المستجد للمرة الأولى منذ أن ظهر هذا الوباء في البلاد قبل أكثر من سبعين يوما.

وأحصت كوريا الجنوبية عشرة آلاف و765 إصابة منذ أن سجلت الحالة الأولى في 18 شباط/فبراير الماضي.

ولأسابيع بقيت كوريا الجنوبية البلد الثاني المتضرر بوباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 247 شخصا على أراضيها.

 

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