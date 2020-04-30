ألمانيا تحظر أنشطة حزب الله اللبناني على أراضيها وتصنفه منظمة إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حظرت ألمانيا أنشطة حزب الله اللبناني المدعوم من إيران على أراضيها وصنفته منظمة إرهابية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية على تويتر: "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر حزب الله الإرهابي في ألمانيا"، مضيفا أن سيادة القانون قادرة على التصرف حتى في أوقات الأزمة.

Advertisements

كما نفذت الشرطة الألمانية مداهمات في الصباح الباكر لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في المنظمة.

يشار إلى أن البرلمان الألماني وافق في ديسمبر الماضي على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية، فيما أرجعه إلى أنشطته الإرهابية خاصة في سوريا.