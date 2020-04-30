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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تحظر "حزب الله" اللبناني وتصنفه "إرهابيا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، حظر مليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في جميع أنحاء البلاد، وتضعه في تصنيف المنظمات الإرهابية.
وأفادت الوزارة بأنها نفذت حملة من المداهمات ضد عناصر حزب الله في ألمانيا.
وقال متحدث باسم الوزارة "وزير الداخلية هورست سيهوفر حظر منظمة حزب الله الإرهابية في ألمانيا".
ويعتقد مسؤولو الأمن في ألمانيا أن ما يصل إلى 1050 شخصا في البلاد هم جزء من الجناح المتطرف لحزب الله.
وكان تقرير استخباراتي ألماني تضمن تحذيرا قويا من خطورة أنشطة المليشيات اللبنانية على المصالح الخارجية لأكبر اقتصاديات أوروبا.
وأضاف التقرير أن أذرع "حزب الله" المشبوهة تحرك 1050 قياديا لها في الولايات الألمانية الـ16، بينهم 30 على الأقل في بافاريا لتجنيد الأتباع الجدد وجمع التبرعات.
وثيقة مؤرخة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي صادرة عن البرلمان الألماني، قالت إن الادعاء العام فتح 36 تحقيقا ضد أشخاص على صلة بحزب الله في 2019.
والوثيقة كشفت أنشطة المليشيات اللبنانية وقياداتها في ألمانيا في غسل الأموال، وأعلنت خضوعها لرقابة الاستخبارات الداخلية باعتبارها تهديدا لـ"النظام الديمقراطي".
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