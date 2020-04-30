- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سي إن إن: ميكروفون يلتقط حوارا في البيت الأبيض يشعل نظرية المؤامرة عن وجود لقاح لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أثار حوار بين صحفيين ألتقطه الميكروفون في غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشعلا "نظرية المؤامرة" عن وجود "لقاح سري" ضد فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".
الحديث جرى بين كبير مراسلي فناة فوكس في البيت الأبيض، جون روبيرتس، ومصور صحيفة نيويورك تايمز، دوغ ميلز، قبل بدء الملخص الإعلامي اليومي، حيث قال الأخير في مقطع الفيديو المتداول: "إننا جميعا تلقينا اللقاح" في رد على روبيرتس الذي طلب منه "خلع" القناع الصحي، ويعود الحوار تاريخ 21 أبريل.
روبيرتس عقب على مقطع الفيديو المنتشر خلال الأيام الماضية، في تصريح أدلى به إلى وكالة أسوشيتد بريس وأعاد نشر التقرير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاء فيه: "الحقيقة: قبل بدء المؤتمر الصحفي لفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، الاثنين، أطلع روبيرتس صديقه ميلز على دراسة جديدة من جامعة جنوب كاليفورنيا، ووفقا للدراسة فإن عدد إصابات فيروس كورونا في لوس انجلوس أكبر بكثير مما هو معلن.."
ما سبق كان مقطعا مجتزأ من الحوار، قبل أن يكمل ميلز ويسأل روبيرتس: "ماذا تعلم يا صاحبي؟" قبل أن يجيبه قائلا: "يمكنك نزع الكمامة فمعدل الوفيات هو 0.1 إلى 0.3 وفقا لـUSC (جامعة جنوب كاليفورنيا)"، قبل أن يرد ميلز مجددا ويقول ممازحا: "حقا؟ هذا مطمئن، الكل هنا أخذ اللقاح على أي حال".
وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الفيديو
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن: ميكروفون يلتقط حوارا في البيت الأبيض يشعل نظرية المؤامرة عن وجود لقاح لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.