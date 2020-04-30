روسيا تعلن تفاصيل إحباط هجوم إرهابى فى مدينة يكاترينبورج.. والأمن يقضى على 3 مسلحين

أحبط جهاز الأمن الفدرالى الروسى عملية إرهابية وشيكة، وتمكن من القضاء على 3 مسلحين، كانوا يستعدون لتنفيذها في مدينة (يكاترينبورج) الروسية، وأفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الخميس/ بأن أجهزة الأمن الروسية قضت على 3 مسلحين، كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في منطقة (تشكالوفسكي)" بمدينة (يكاترينبورج). وأضافت :" لقد عثر الأمن الروسي على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت بحوزة هؤلاء المسلحين".

ولم تشر وكالة الأنباء الروسية إلى هوية هؤلاء المسلحين وانتمائهم.

يُذكر أن مدنية (يكاترينبورج) هي عاصمة مقاطعة سفيردلوفسك الروسية، وهي رابع أكبر مدينة في روسيا من حيث عدد السكان، وتقع في وسط القارة الأوروآسيوية على الحدود بين أوروبا وآسيا، وعلى بعد أكثر من 600 1 كم شرق العاصمة الروسية (موسكو). حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكان الأمن الفيدرالى الروسى، أعلن أمس الاربعاء، الكشف عن خلية تقوم بتهريب معادن البلاتين والبلاديوم والروديوم بملايين الروبلات إلى ألمانيا، وأوضح الأمن الفيدرالي - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أمس الأربعاء، أن الخلية تضم مواطنين من روسيا وليتوانيا، قاموا بتنظيم قناة تهريب معادن نفيسة من روسيا إلى ألمانيا عبر ليتوانيا وبيلاروس.

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وأشار البيان إلى أن قائمة المعادن النفيسة تضم البلاتين والروديوم والبلاديوم. وتمتلك روسيا أكبر احتياطيات في العالم من معدن البلاديوم.

وعن تفاصيل العملية، أوضح الأمن الفيدرالي الروسي، أنه تم إيقاف شاحنة على الحدود الروسية البيلاروسية كانت متجهة إلى ليتوانيا، وتم العثور في داخلها على 21 حقيبة كبيرة بوزن إجمالي يبلغ 11 طنا تحتوي على المعادن النفيسة.

ووفقا للأمن الروسي فقد تم خلط المعادن النفيسة مع معدن رخيص آخر، وتبلغ قيمة المعادن المهربة ما لا يقل عن 200 مليون روبل (نحو 3 ملايين دولار).

كذلك تم العثور في مستودعات ومكاتب تتبع للخلية على 162 كيلو جراما من الذهب والفضة، وأكثر من 700 كيلو جرام من خليط معادن يحتوي على البلاتين والبلاديوم والروديوم بقيمة تتجاوز 10 ملايين روبل، بالإضافة إلى مبالغ نقدية كبيرة.

يشار إلى أن أجهزة الأمن الروسية،أعلنت الأربعاء الماضى، عن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم مسلح على مؤسسة تعليمية فى مقاطعة تيومين بشمال روسيا، وأكدت هيئة الأمن الفدرالية الروسية فى بيان، أنها ألقت القبض على مواطن من مواليد عام 2001، كان يخطط للهجوم على المؤسسة التعليمية، وصادرت منه بندقية صيد بالذخيرة، وسكينى صيد، وكميات من مادة نترات الأمونيوم، ووسائل اتصال وإرشادات من الإنترنت بشأن كيفية تصنيع عبوات ناسفة.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، لفت البيان، إلى أن المعتقل أقر بخطته، والعمل جار حاليا على تحديد مادة الاتهام.

ولم يكشف البيان، عن اسم المؤسسة التعليمية التى كانت هدف الهجوم المخطط له.