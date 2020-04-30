AFP: اسرائيل تعتبر أن حظر أنشطة حزب الله في ألمانيا خطوة مهمة

ذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "AFP" أن "​اسرائيل​ تعتبر أن حظر أنشطة ​حزب الله​ في ​ألمانيا​ خطوة مهمة".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت حظر كل نشاطات حزب الله في البلاد. وكشف ستيف ألتر أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر، أن وزير الداخلية "منع اليوم نشاط المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله في ألمانيا"، مشيرا الى أنه "منذ الفجر جرت تحركات عديدة للشرطة في مناطق عدة ضد مراكز مرتبطة بحزب الله".

وذكرت مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "بيلد" الألمانيتان أن عمليات الشرطة استهدفت ثلاثة مساجد، واحدة في برلين وواحد في بريمن بشمال ألمانيا وواحد في مونستر، بالإضافة إلى "مركز للمهاجرين اللبنانيين" في دورتموند بغرب ألمانيا. وشارك مئات من رجال الشرطة في هذه العمليات.