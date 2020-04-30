وزير الزراعة أطلق أول بطاقة ممكنة للصيادين

أطلق وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ في ​مؤتمر​ صحافي أول بطاقة ممكنة للصيادين، مشيرا الى "أننا سندعو الصيادين للتوجه الى مبنى ​وزارة الزراعة​ للحصول على البطاقة التي ستسهل الحصول على معلومات عنهم عبر عملية ممكنة وسريعة".

وأوضح أن "هذه البطاقة هي من ضمن خطوة تطوير القطاعات الزراعية وسنعمل على وضع خطة للمزارعين للحصول على بطاقات من خلال عملية ستتتم بالاشهر المقبلة".