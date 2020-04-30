الجميل:ثبات سعر الصرف أهم من مستواه لأنه تحركه يعرضنا لخسائر دفترية أو أرباح وهمية

اعتبر رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ أنه "مع كل المشاكل التي نراها لدينا قدرة على المعالجة ووضع حد للنزيف وأن نستدرك قدراتنا، لذلك نحن بحاجة لثقة ببرنامج متكامل واجراءات سريعة"، داعيا الى أن "يكون هناك إجراءات متكاملة فهنالك عمال مياومين دون عمل، لذلك نحن بحاجة لمعالجة سريعة وطارئة".

وأكد الجميل في حديث تلفزيوني أن "تحرك سعر الصرف يعرضنا لخسائر دفترية أو أرباح وهمية وهذا يجب معالجته، لذلك نطالب بدعم مشروع ​الدولار​ الصناعي"، مشددا على أن "ما يهمنا إستقرار سعر الصرف وأن يكون واقعيا وثابتا".

وأوضح أن "ثبات سعر الصرف أهم من مستواه، سعر الصرف الوهمي يشكل أكبر خلل، اذا استقر السعر مهما كان السعر عندها يتم خلق ثبات في مستوى البيع ويخدم ​الإقتصاد​"، مشيرا الى أن "​الصناعة​ يمكن أن تجد المعالجات للإشكالات. نعاني من فقدان الدولارات ولكن التصدير هو المدخل للحصول عليها، وتأمين المواد الأولية من ضرورة الضرورات".