إخلاء سبيل شخصين من الموقوفين السبعة في صيدا

أفرج ​الجيش​ عن موقوفين اثنين، من بين الاشخاص السبعة الذين كان قد أوقفهم في وقت متأخر من ليل الأربعاء، وذلك على خلفية قيامهم بأعمال شغب وتعد على المرافق العامة والمصرفية والتعرض لعناصره.

وكان مراسل "النشرة" في صيدا، قد أفاد بأن الجيش اللبناني اوقف في وقت متأخر في مدينة صيدا سبعة أشخاص على خلفية افتعالهم احداث شغب وتعرضهم لعناصر الجيش ولمرافق مصرفية وعامة في المدينة خلال الجولة الثانية من التحركات التي شهدتها ضد مصرف لبنان والقطاع المصرفي احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية والسياسات المالية المتبعة.​​​​​​​