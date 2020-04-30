بلدية طرابلس: تخصيص 100 مليون ليرة لدفع كفالات المساجين في ظل كورونا

قرر مجلس بلدية ​طرابلس​ تخصيص مبلغ 100 مليون ليرة لدفع كفالات المساجين في ظل أزمة ​كورونا​، على ان لا يتعدى المبلغ لكل سجين مليون ليرة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس ​بلدية طرابلس​ ​رياض يمق​، في حديث مع عدد من الاعلاميين: انه "منذ بدايات ​الثورة​ وبلدية طرابلس تقدم المساعدات لأبناء المدينة، لا سيما الفقراء منهم، ثم أتى موضوع كورونا ليزيد في الطين بلة، وبات ​لبنان​ كله في حال استنفار، وبلدية طرابلس أيضا أخذت على عاتقها دعم الناس في حجرهم وبقائهم في منازلهم، فاتخذ القرار بصرف مبلغ 3 مليارات لمساعدة الطبقات الشعبية، ليس هذا فحسب، وإنما كل أبناء المدينة باتوا بأمس الحاجة للمساعدات، فقمنا بتوزيع المساعدات على كل المناطق، ونظرا إلى وجود مناطق لم نصل إليها، فإننا أصدرنا قرارا بملحق يتضمن مبلغ مليار ليرة، سيتم توزيعه على بقية المناطق التي لم تطالها مساعداتنا".

أضاف: "الأمر الثاني الذي ننشط عليه حاليا ضمن بلدية طرابلس، بالتعاون مع ​نقابة المحامين​ في طرابلس، قضية ​السجن​اء الذين لا يملكون ​المال​ لدفع الكفالة بهدف إخلاء سبيلهم بالرغم من انتهاء مدة محكوميتهم. والحقيقة أن القرار اتخذ لصرف مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية سيتم توزيعها على المساجين بهدف خروجهم من السجن على ألا تتعدى كفالة السجين المليون ليرة، مع اشتراط عدم دخوله بأمور شائنة إلى السجن".

وعن الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار، قال: "في الظروف الطبيعية من الصعب جدا أخذ الموافقات على هذه المبالغ كون هناك أطر قانونية لا بد من الخضوع لها، لكن في ظل الظرف الاستثنائي، فإن مبلغ 3 مليارات تمت الموافقة عليه بشكل سريع، نظرا للحاجة الماسة اليه".