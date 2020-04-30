استئناف رحلات العودة و6 طائرات تصل تباعا اليوم

تستأنف اليوم عودة المواطنين والمغتربين ال​لبنان​ين من الخارج إلى لبنان عبر ​شركة طيران الشرق الاوسط​، ومن المنتظر وصول ست رحلات الى ​مطار بيروت الدولي​. فتحط عند الثانية و النصف من بعد ظهر اليوم ​طائرة​ قادمة من ​الدوحة​، تليها عند الثالثة والنصف رحلة اخرى من ​اسطنبول​، ثم رحلة من ​بغداد​ عند الرابعة والنصف، اما مساء فتصل عند السادسة والنصف رحلة من مدينة مسقط، ثم من بورت - هاركوت عند العاشرة و النصف، والرحلة الاخيرة لهذا اليوم فستكون من العاصمة البريطانية لندن التى ستصل بعد منتصف الليل.

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