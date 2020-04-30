قسطنطين: زيارة الراعي للرئيس عون قبل جلسة الحكومة دعم صريح للحكومة

اعتبر مستشار رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير السابق ​جبران باسيل​ ​​انطوان قسطنطين​​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتمايع أن "زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ل​رئيس الجمهورية​ ميشال عون، ومواقفه الواضحة قبل ساعة من جلسة القرارات الاستثنائية للحكومة، تأكيد على الثقة بالرئيس عون وبرؤيته الإصلاحية، ودعم صريح لحكومة حسان دياب في معركة ​مكافحة الفساد​ وإصلاح ​الدولة​. فمَن له أُذنان سامعتان فليَسمَع".​​​​​​

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