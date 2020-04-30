مصطفى حمدان: الشرعية الشعبية للانتفاضة تترسخ بالقيم الوطنية

أشار العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "الشرعية الشعبية للانتفاضة تترسخ بالقيم الوطنية والأخلاقية و قدرتها على اعطاء المترددين من ابناء الوطن الامن والامان للاندماج مع الثوار وتحديد الهدف الصحيح باسقاط فيدرالية الطوائف و المذاهب وعدم تشتيت الجهد الرئيسي "بفشات خلق" آنية على ارض الواقع".
واضاف: "جيشنا اللبناني هو الثورة والثوار ومن يواجهه يفقد شرعيته الشعبية و يعرض انجازات الانتفاضة لتهديد خطير مؤكد بالدخول في دهاليز الحزبية والرجعية والطائفية و صراع الزعماء المذهبيين الحرامية والمناطقية الضيقة."
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