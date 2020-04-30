مصطفى حمدان: الشرعية الشعبية للانتفاضة تترسخ بالقيم الوطنية

أشار ​العميد مصطفى حمدان​ امين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ العميد مصطفى حمدان في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "الشرعية الشعبية للانتفاضة تترسخ بالقيم الوطنية والأخلاقية و قدرتها على اعطاء المترددين من ابناء الوطن الامن والامان للاندماج مع الثوار وتحديد الهدف الصحيح باسقاط فيدرالية ​الطوائف​ و المذاهب وعدم تشتيت الجهد الرئيسي "بفشات خلق" آنية على ارض الواقع".

واضاف: "جيشنا اللبناني هو ​الثورة​ والثوار ومن يواجهه يفقد شرعيته الشعبية و يعرض انجازات ​الانتفاضة​ لتهديد خطير مؤكد بالدخول في دهاليز الحزبية والرجعية والطائفية و صراع الزعماء المذهبيين الحرامية والمناطقية الضيقة."