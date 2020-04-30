ابي رميا: ‏حان وقت القرار

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "كل الأنظار الى ​بعبدا​ والآمال المعقودة على الخطة الاقتصادية. بعد استحقاق اليوروبوند، ​الحكومة​ اليوم أمام مفترق محوري. لبنان الشعب و​المجتمع الدولي​ ينتظران".

ورأى انه "بعد النقاشات، حان وقت القرار. لا تستلموا للترهيب السياسي. انقذوا شعبكم. يا قمحة، يا شعيرة. انشالله قمحة ليبقى لبنان ومعه الأمل".

يذكر ان مجلس الوزراء يطرح في جلسة له تعقد اليوم في قصر بعبدا الخطة الاقتصادية تمهيدا لاقرارها. وتتضمن الخطة تثبيتاً متدرجا تصاعديا للزيادة في سعر الدولار خلال اربع سنوات ليصل الى سعر ثلاثة الاف ليرة بشكل ثابت، ودعم سعر الليرة في الوقت ذاته، عبر دعم الانتاج المحلي وتخفيف الاستيراد، وزيادة القدرة الشرائية.​​​​​​​