قوى الأمن: شعبة المعلومات توقف عصابة سلب بقوة السلاح

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 24/4/2020 وفي محلة السبتية، أقدم /3/ مجهولين على سلب سيارة أحد المواطنين نوع "نيسان ميكرا" بقوة السلاح واعتدوا عليه بالضرب، وفرّوا الى جهة مجهولة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت من تحديد هويتهم وهم: ن. ج. (مواليد عام 1993، سوري) و. م. (مواليد عام 1999، لبناني) ا. ش. (مواليد عام 1998، لبناني) وقد تبين أن الثاني والثالث من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ومخدرات ومطلوبين للقضاء".
وأعلنت المديرية أنه "بتاريخ 26/4/2020، وبعد عمليات المراقبة والرصد، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهم بعملية نوعية ومتزامنة في محلة عين الرمانة، وضبطت السيارة المستخدمة من قبلهم في عملية السلب، كما أوقفت: ش. ع. (مواليد العام 1995، لبناني) كان برفقة الثالث كونه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معهم، اعترفوا بأنهم يشكلون عصابة لتنفيذ عمليات السلب بقوة السلاح، وانهم نفذوا عملية سلب السيارة في محلة السبتية، وقاموا ببيعها في بريتال مقابل مبلغ مليون ليرة لبنانية. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع السيارة المضبوطة المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".
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