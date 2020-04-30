قوى الأمن: شعبة المعلومات توقف عصابة سلب بقوة السلاح

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 24/4/2020 وفي محلة ​السبتية​، أقدم /3/ مجهولين على سلب ​سيارة​ أحد المواطنين نوع "نيسان ميكرا" بقوة ​السلاح​ واعتدوا عليه بالضرب، وفرّوا الى جهة مجهولة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت من تحديد هويتهم وهم: ن. ج. (مواليد عام 1993، سوري) و. م. (مواليد عام 1999، لبناني) ا. ش. (مواليد عام 1998، لبناني) وقد تبين أن الثاني والثالث من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة و​مخدرات​ ومطلوبين للقضاء".

وأعلنت المديرية أنه "بتاريخ 26/4/2020، وبعد عمليات المراقبة والرصد، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهم بعملية نوعية ومتزامنة في محلة ​عين الرمانة​، وضبطت السيارة المستخدمة من قبلهم في عملية السلب، كما أوقفت: ش. ع. (مواليد العام 1995، لبناني) كان برفقة الثالث كونه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معهم، اعترفوا بأنهم يشكلون عصابة لتنفيذ ​عمليات السلب​ بقوة السلاح، وانهم نفذوا ​عملية سلب​ السيارة في محلة السبتية، وقاموا ببيعها في ​بريتال​ مقابل مبلغ مليون ليرة لبنانية. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع السيارة المضبوطة المرجع المختص بناء على اشارة ​القضاء​".