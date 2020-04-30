انطلاق مسيرة سيارة من أنطلياس رفضا للأوضاع المعيشية

انطلقت ​مسيرة​ سيارة من ساحة الحراك في ​انطلياس​، حيث ستجوب القرى والبلدات المتنية ساحلا وسطا وجبلا، لتعود وتنتهي في انطلياس، رفضا للأوضاع المعيشية. ويرفع المحتجون الاعلام اللبنانية مع التزام شروط التعبئة العامة و​الوقاية​ الصحية.

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