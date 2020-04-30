انطلاق مسيرة سيارة من أنطلياس رفضا للأوضاع المعيشية

انطلقت مسيرة سيارة من ساحة الحراك في انطلياس، حيث ستجوب القرى والبلدات المتنية ساحلا وسطا وجبلا، لتعود وتنتهي في انطلياس، رفضا للأوضاع المعيشية.
ويرفع المحتجون الاعلام اللبنانية مع التزام شروط التعبئة العامة والوقاية الصحية.
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