وزني عرض مع سفير بريطانيا آخر التطورات المالية والاقتصادية

التقى ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ بسفير بريطانيا في ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​ للتداول بآخر التطورات المالية والاقتصادية مع اقتراب إقرار خطة ​الحكومة​ المالية الإصلاحية التي تجري دراستها في ​مجلس الوزراء​. كما تمّ البحث في سبل مواكبة لبنان ومساعدته عند تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. إضغط للمزيد

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