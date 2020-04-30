تعرض منزل الفرزلي في جب جنين للرشق بالحجارة وعبوات المولوتوف الحارقة

تعرض منزل نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ في ​جب جنين​ فجر اليوم لوابل من الحجارة وعبوات المولوتوف الحارقة المصنعة يدويا، من قبل محتجين. واقتصرت الاضرار على حريق طفيف في الاشجار المحيطة بالمنزل. على الاثر، تدخل ​الجيش​ وعمل على تفريق ​المحتجين​ واعتقال عدد من مثيري الشغب. وتموضعت قوة مشتركة من الجيش و​قوى الامن الداخلي​ عند مدخل وفي محيط المنزل.

يذكر ان الفرزلي لم يكن موجودا في المنزل الذي يقصده نهاية الاسبوع.

وقد لقي الاعتداء على منزل الفرزلي استنكارا وشجبا من قبل اهالي جب جنين ورؤساء بلديات وفاعليات روحية مسيحية واسلامية في ​منطقة البقاع​ الغربي.

من جهة ثانية، لم يسجل في التحركات التي حصلت فجرا اي اعتداء على ​المصارف​ في جب جنين والتي يزيد عددها عن الخمسة فروع.