عراجي حذر من موجة ثانية لـ"كورونا " بحال عدم الالتزام باجراءات الوقاية

شدد رئيس ​لجنة الصحة​ النائب ​عاصم عراجي​ في ​مؤتمر​ صحافي على "ضرورة ان تلتزم الناس باجراءات ​الوقاية​ منها وضع ​الكمامة​ وغسل اليدين وعدم التواجد في اماكن فيها تجمعات.

ورأى أنه "في السوبرماركت اذا لم تعتمد اجراءات الوقاية فاننا سنشهد موجة اخرى من مرض ​الكورونا​ وعندما تعود الموجة تكون أسرع واقوى من الموجة الاولى"، مضيفا: "من الاثنين وجايي اذا بقيت الامور هكذا نحن امام احتمال عودة الموجة مرة اخرى".

واضاف: "هناك تجهيزات و​مساعدات​ ل​لبنان​ عبر مفوضية ​الامم المتحدة​ لشؤون ​اللاجئين​ التي خصصت 38 مليون ​دولار​ لتجهز 5 الى 7 مستشفيات ​حكومة​ وتجهيز 800 سرير في ​المستشفيات​".