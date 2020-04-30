شدد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي في مؤتمر صحافي على "ضرورة ان تلتزم الناس باجراءات الوقاية منها وضع الكمامة وغسل اليدين وعدم التواجد في اماكن فيها تجمعات.
ورأى أنه "في السوبرماركت اذا لم تعتمد اجراءات الوقاية فاننا سنشهد موجة اخرى من مرض الكورونا وعندما تعود الموجة تكون أسرع واقوى من الموجة الاولى"، مضيفا: "من الاثنين وجايي اذا بقيت الامور هكذا نحن امام احتمال عودة الموجة مرة اخرى".
واضاف: "هناك تجهيزات ومساعدات للبنان عبر مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين التي خصصت 38 مليون دولار لتجهز 5 الى 7 مستشفيات حكومة وتجهيز 800 سرير في المستشفيات".
كانت هذه تفاصيل خبر عراجي حذر من موجة ثانية لـ"كورونا " بحال عدم الالتزام باجراءات الوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.