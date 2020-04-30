42 جريحا بينهم 19 عسكريا حصيلة الاشكالات في طرابلس أمس

أدت الاشكالات ليلا بين ​الجيش​ ومحتجين في ​ساحة النور​ في ​طرابلس​ وساحة الشراع في ​الميناء​ و​البداوي​ ومحيطها، الى إصابة 42 شخصا بينهم 19 عسكريا بجروح ورضوض عدة و​حالات​ اختناق، وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهم جميعا ونقل عسكريين اثنين منهم إلى مستشفيي طرابلس الحكومي والعائلة الطبي للمعالجة.

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