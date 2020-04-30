الرئيس عون: اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية

هنأ ​الرئيس ميشال عون​ ​العمال​ بعيدهم المصادف غداً في مستهل جلسة ​مجلس الوزراء​. ولفت الى الوضع الصعب الذي يعيشه ​لبنان​ في هذه المرحلة والذي يحول دون ​تحقيق​ المطالب العمالية.

واعتبر ان "اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى الخراب​​​​​​​".