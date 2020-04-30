الراعي: التعدي على الاملاك العامة والخاصة والجيش امر لا نقبل به على الاطلاق​​​​​​​

أكد ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في تصريح من ​قصر بعبدا​ بعد لقائه ​الرئيس ميشال عون​ أنه "نريد ان نساعد بعضنا البعض"، موجها تحية للثوار، وقال: "نحن نحيي دائما ​الانتفاضة​ ونحن مع المطالب ونشعر بها لكن ننادي دائما بأن تكون انتفاضة أو ثورة بناءة أو حضارية ثقافية تظهر وجه ​لبنان​ للعالم".

واعتبر ان "التعدي على الاملاك العامة والخاصة و​الجيش​ امر لا نقبل به على الاطلاق"، مؤكدا انه "نحن مع مطالب شعبنا بحاجاته لكن من غير المسموح القيام بما نراه منذ أيام لأن هذا يغيّر نظرة ​العالم​ إلينا".

وشدد البطريرك الراعي على انه "نحن مع ​الرئيس عون​ ومع ​الحكومة​ و​مجلس النواب​ ومع مؤسسات ​الدولة​ الدستورية كي تخدم شعبنا في هذا الظرف الصعب"، موضحا انه "ندعم الحكومة لأنه لا يمكننا ان نعيش بلا استقرار، أنا لم أدعم الحكومة من أجل سواد عيون أحد بل من أجل لبنان الذي لا يمكن ان يعمل من دون مؤسسات دستورية، ولبنان لا يحمل أي فراغ"، داعيا الاحزاب والسياسيين إلى "وضع كل مشاكلنا الخاصة جانبا من أجل خلاص لبنان".

من جهة أخرى، أوضح انه "لم نتكلم عن ​مصرف لبنان​، وما قلته في عظتي الأحد هو دعوة لسماع بعضنا وهذا الموضوع بات ورائي، وهدفنا هو الدفاع عن الؤسسات الدستورية وليس الوقوف طائفيا مع أحد".

وأضاف "أطلعت الرئيس عون على شبكة نعمل عليها لتقديم المساعدات لجميع العائلات والحدّ من العوز قدر الإمكان لأنّنا جميعنا مسؤولون في هذا الظرف فنحن نمر بمرحلة صعبة كبيرة وعلينا جميعاً ان نساعد بعضنا البعض".