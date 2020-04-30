أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم تسجيل 101 حالة وفاة و7099 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 7099 إصابة جديدة بكورنا في روسيا في أعلى حصيلة إصابات يومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.