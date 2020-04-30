زلزال بقوة 5.2 يضرب سواحل اليابان

أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ ان ​زلزال​ا بقوة 5.2 درجة ضرب صباح اليوم في ​المحيط الهادئ​، قبالة سواحل ​اليابان​. وأوضحت الهيئة، ان مركز الزلزال يقع على عمق 35.4 كمبعد 116 كم شمال شرقي مدينة هاشينوهي في محافظة أوموري اليابانية. كما تم الإبلاغ عن زلزال آخر بلغت قوته 4.1 درجة في جزر كوماندر.

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