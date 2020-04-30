كشف وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، عن بعض تفاصيل خطة لدعم شركات الطاقة الأميركية، وذكر أنها قد تتضمن إضافة ملايين البراميل من الخام إلى الاحتياطيات الوطنية.
واشار منوتشين أثناء إيجاز صحفي للبيت الأبيض عن تداعيات الفيروس على الصناعة "نستكشف إمكانية تخزين عدة مئات ملايين البراميل الإضافية، ومن ثم ننظر في العديد من الخيارات المختلفة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأن إدارته قد تكشف قريبا عن خطة لمساعدة شركات النفط الأمريكية.
ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه سوق النفط العالمية لضغوطات بفعل تراجع الطلب على الخام من جراء أزمة كورونا، وامتلاء خزانات النفط الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: قد نخزن مئات ملايين براميل النفط لدعم شركاتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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