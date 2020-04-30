مسؤول أميركي: قد نخزن مئات ملايين براميل النفط لدعم شركاتنا

كشف وزير الخزانة الأميركي، ​ستيفن منوتشين​، عن بعض ​تفاصيل​ خطة لدعم شركات ​الطاقة​ الأميركية، وذكر أنها قد تتضمن إضافة ملايين البراميل من الخام إلى الاحتياطيات الوطنية.

واشار منوتشين أثناء إيجاز صحفي للبيت الأبيض عن تداعيات الفيروس على ​الصناعة​ "نستكشف إمكانية تخزين عدة مئات ملايين البراميل الإضافية، ومن ثم ننظر في العديد من الخيارات المختلفة".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد صرح في وقت سابق بأن إدارته قد تكشف قريبا عن خطة لمساعدة شركات ​النفط​ الأمريكية.

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه سوق النفط العالمية لضغوطات بفعل تراجع الطلب على الخام من جراء أزمة ​كورونا​، وامتلاء خزانات النفط الأميركية.