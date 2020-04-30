العثور على حطام مروحية الأطلسي المفقودة في البحر الإيوني

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أعلن مصدر عسكري يوناني الخميس أنه تم العثور على أجزاء من حطام مروحية كندية كانت تقوم بمهمة لحلف شمال الأطلسي وفقدت مساء الأربعاء، في البحر الإيوني بين اليونان وإيطاليا.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنه "عُثر على حطام في منطقة مراقبة وتدخل إيطاليا" في البحر الإيوني، موضحا أن "اليونان أرسلت مروحية للبحرية الحربية من أجل المشاركة في عملية الإنقاذ".
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