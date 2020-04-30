أكثر من مليون متعاف من فيروس كورونا حول العالم

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ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من مليون، بحسب معطيات حديثة نشرت الخميس.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا أن مليونا و353 مصابا بالعالم تعافوا من الوباء.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول المسجلة أكثر عدد من المتعافين بـ147 ألفا و411، تلتها إسبانيا بـ132 ألفا و929، وفي المرتبة الثالثة ألمانيا بـ12 ألفا و400.

إلى ذلك، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية لم تسجل اليوم الخميس أي إصابات محلية جديدة بالفيروس، وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير.

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وأعلنت المراكز الكورية عن رصد أربع حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10765.

وارتفع عدد الوفيات إلى 247 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

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