ألمانيا تحظر حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، حظرا كاملا لنشاطات حزب الله اللبناني في جميع أنحاء البلاد، وصنفته إرهابياً.
وكتب ستيف ألتر أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، في تغريدة على تويتر، أن وزير الداخلية "منع اليوم نشاط المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله في ألمانيا".
وأضاف أن الشرطة نفذت مداهمات في الصباح الباكر في ألمانيا لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في المنظمة، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".
ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصاً في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بحزب الله.
وبدأ البرلمان الألماني منذ أشهر بمناقشة عملية حظر حزب الله، بجناحيه العسكري والسياسي.
وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للحزب وبين وحداته العسكرية.
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