دوقة كورنوال في الإغلاق: باليه وبيلاتس ودردشات مع الصديقات

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أغلق فيروس كورونا الحياة في المملكة المتحدة، فانصرفت دوقة كورنوال إلى متابعة تمارين رقص الباليه ويوغا والبيلاتس عبر الإنترنت.

"الخليج 365" من دبي: كشفت كاميلا، دوقة كورنوال (72 عامًا)، عن نظام اللياقة الذي تعتمده في أثناء الحجر بسبب جائحة كورونا، وهو يتضمن تمارين الباليه ويوغا البيلاتس عن بعد... أونلاين.

فقد أصبحت كاميلا الأربعاء نائبة راعي الأكاديمية الملكية للرقص، واحتفت بهذه المناسبة في مكالمة هاتفية مع رئيس الأكاديمية دارسي بوسيل والمذيعة أنجيلا ريبون. وفي خلال المكالمة، كشفت الدوقة عن أسرار حفاظها على لياقتها في أثناء الإغلاق، وتشمل دروس باليه "البجعة الفضية" عبر الإنترنت التي تقدمها الأكاديمية الملكية للرقص، مصممة خصيصًا لمن تجاوزوا 55 عامًا، وتم تكييفها لتكون آمنة لكبار السن.

البجعة الفضية

زارت كاميلا الأكاديمية في عام 2018، حيث مجموعة من راقصات "البجعة الفضية"، وحضرت فصلًا مع ريبون، التي تعد سفيرة هذه المبادرة. ومنذ ذلك الحين، زارت كاميلا المزيد من الفصول الدراسية في نيوزيلندا في العام الماضي، وحضرت نفسها بعض هذه الفصول.

وفي محادثة الفيديو، قالت كاميلا: "بالتأكيد لم أمارس الباليه من قبل، ولا يهم إذا كنت قد رقصت الباليه أم لا، إنه شيء يجعلك تشعر بتحسن، ويمنحك قدرًا من الثقة في النفس، فالباليه يتطلب القليل من الانضباط، وأعتقد أننا جميعًا نحتاج إليه في حياتنا".

تُقدم الفصول الآن عبر الإنترنت مع تكيف العالم مع تفشي كورونا، وقد أطلقت الأكاديمية دروسًا مجانية تُضاف في كل يوم أربعاء.

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أبدأ بها يومي

تحدثت الدوقة، التي تعيش حاليًا في بيرخال مع زوجها الأمير تتشارلز، عن حياتهما في حالة الإغلاق، فوصفت تتشارلز بأنه "مدمن هعلى العمل"، وقالت إنها كانت تحرص مع الأمير على مواصلة تقديم الدعم لجمعياتهما الخيرية.

أضافت متحدثة عن تمارينها اليومية: "علينا جميعًا أن نستمر في النشاط، فإن لم نفعل ذلك لن نتمكن من النهوض من السرير. لا يهم إذا مارست هذه التمارين 10 دقائق أو 20 دقيقة، فإنك تبدأ بها يومك، وأنا أقوم بمزيج من القليل من تمارين رقصة البجعة الفضية، والقليل من تمارين بيلاتس، والكثير من المشي، وهذا ما أحبه".

اعترفت كاميلا بأنها اعتقدت أنها ستجد نفسها تضحك على صديقاتها في الفصل، لكن كان عليها أن تركز على ما يجب أن تفعل، فلم تلاحظ ما يفعله الآخرون.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن "ياهو". الأصل منشور هنا.

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