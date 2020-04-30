شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى لحماية عمال النظافة من الإصابة بكورونا وتزويدهم بأدوات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة مى البطران، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية عمال النظافة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة للوقاية من العدوى أثناء العمل بالشوراع من قفازات وكمامات ومعقمات، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة من أجل مكافحة خطر الإصابة والعدوى بفيروس كورونا بين المواطنين.

وأشارت "البطران"، إلى أن هذه الإجراءات أوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة من أجل مكافحة خطر الاصابة والعدوى بفيروس كورونا بين المواطنين، لافتًة أن عمال النظافة هم الأكثر عُرضة للاصابة والعدوى بفيروس كورونا، نتيجة عملهم فى الشارع والاختلاط بالقمامة والرذاذ والمواد الكيميائية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لابد من تزويدهم بالأدوات اللازمة للوقاية من العدوى أثناء العمل بالشوراع من ( قفازات – كمامات – مُعقمات ومُطهرات)، بالإضافة إلى توعيتهم بالإرشادات والنصائح الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية لعمال النظافة خلال ممارستهم عملهم وفى بيوتهم ومع أسرهم.

وطالبت "البطران" فى اقتراحها بوضع خطة للتخلص الآمن من النفايات والمخلفات الطبية المستخدمة للوقاية فيروس كورونا المستجد، حيث قد يتسبب عدم التخلص الآمن من هذه النفايات فى كارثة صحية أكبر من خلال نشر الفيروس عبر هذه المخلفات، و تدشين حملة إعلامية لتوعية الناس بكيفية التخلص من النفايات المستخدمة بطريقه آمنة.