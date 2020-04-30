شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية النواب": نستهدف حسم 5 ملفات قبل انتهاء دورة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الملفات التي تستهدف اللجنة حسمها قبل انتهاء دورة البرلمان، لأنها ملفات هامة وملحة وستحل مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى أنها ستتسبب في تعظيم موارد الدولة.

وأضاف النويشي، ل"الخليج 365"، أنه علي رأس هذه الملفات تطوير منظومة النظافة والقمامة والمخلفات، موضحا أن اللجنة عقدت نحو 56 اجتماعا خلال الفترة الماضية، لمناقشة آليات التحديث والتطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات بأنواعها، وتتابع مع الحكومة آخر الإجراءات التى اتخذتها فى هذا الملف، والذي وجه رئيس الجمهورية بحل مشكلاته وكلف الحكومة بتفعيل وتنفيذ المنظومة الجديدة للقمامة والنظافة.

وأشار النويشي، إلى أن هذه الملفات تشمل أيضاً منظومة المواقف وساحات الانتظار، حيث تولى اللجنة اهتماما كبيرا بملف التطوير المؤسسى لمنظومة المواقف وساحات انتظار السيارات، وتطالب بالتصدى للمواقف والساحات العشوائية إما بتقنينها أو إزالتها، ووقف إهدار المال العام فى المواقف الرسمية، وعقدت جلسات عديدة لمتابعة هذا الملف.

وتابع: "أيضاً تحرص اللجنة علي مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، وعقدت جلسة استماع بحضور الخبراء والمتخصصين والمعنيين، وعدد من الاجتماعات مع الحكومة لدراسة آليات مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب فى الشوارع والميادين، وتسببها فى مخاطر على حياة المواطنين. ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية إلي الملفات التي تحرص اللجنة علي الانتهاء منها، تشمل إعادة هيكلة الهيئات الخدمية والاقتصادية، وتطالب اللجنة بإعادة هيكلة وتطوير 4 هيئات اقتصادية وخدمية تقع فى نطاق اختصاصاتها الرقابية، وهى هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، وتستهدف تعظيم مواردها والقضاء علي الخسائر. وقال إن اللجنة تسعي كذلك إلي حل مشكلات ملف الأحوزة العمرانية وتقنين الأوضاع، وعقدت اللجنة جلسات عديدة لمناقشة ملف توسيع الأحوزة العمرانية ومطابقة المخططات التفصيلية مع الاستراتيجية، ومواجهة التعديات على أراضى الدولة والقضاء علي البناء العشوائي، وتقنين أوضاع واضعى اليد علي الأراضي.