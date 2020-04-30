الكويت: شفاء 150حالة مصابة بكورونا.. وارتفاع حالات التعافي إلى 1539

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- أ ش أ:

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، الخميس، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الـ150 حالة، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن أمس الأربعاء، شفاء 213 حالة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء حتى الأربعاء إلى 1389 حالة.