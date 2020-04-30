مدير صحة بورسعيد يتفقد مجمع النفايات الخطرة والمحارق

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة، الذي يضم 6 محارق، للتأكد من اتباع الإرشادات والاحتياطات المطلوبة خلال التعامل مع النفايات.

ووجه مدير الصحة مسئولي المجمع، بعدم تكدس النفايات داخل المجمع والتخلص منها بشكل آمن، وتوفير السولار اللازم للتشغيل، مشدًدا على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للمحارق، وذلك تفاديًا لحدوث أية أعطال مفاجئة أثناء التشغيل.