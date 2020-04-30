محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة، الذي يضم 6 محارق، للتأكد من اتباع الإرشادات والاحتياطات المطلوبة خلال التعامل مع النفايات.
ووجه مدير الصحة مسئولي المجمع، بعدم تكدس النفايات داخل المجمع والتخلص منها بشكل آمن، وتوفير السولار اللازم للتشغيل، مشدًدا على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للمحارق، وذلك تفاديًا لحدوث أية أعطال مفاجئة أثناء التشغيل.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير صحة بورسعيد يتفقد مجمع النفايات الخطرة والمحارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.