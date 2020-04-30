العثور على أجزاء من حطام مروحية "الناتو" المفقودة في البحر الإيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا- (أ ف ب):

أعلن مصدر عسكري يوناني، الخميس، أنه تم العثور على أجزاء من حطام مروحية كندية كانت تقوم بمهمة لحلف شمال الأطلسي وفقدت مساء الأربعاء، في البحر الإيوني بين اليونان وإيطاليا.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنه "عُثر على حطام في منطقة مراقبة وتدخل إيطاليا" في البحر الإيوني، موضحا أن "اليونان أرسلت مروحية للبحرية الحربية من أجل المشاركة في عملية الإنقاذ".

وأوضح المصدر أن ستة أشخاص كانوا على متن هذه المروحية.

وذكر التلفزيون الحكومي اليوناني "اي ار تي" أنه "عثر على جثة أيضا" مع أجزاء الحطام في "المياه الدولية قبالة جزيرة كيفالونيا اليونانية".

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لكن المصدر العسكري اليوناني لم يؤكد معلومات التلفزيون.

وذكرت القوات المسلحة الكندية في رسالة نشرت على موقعي فيسبوك وتويتر أن المروحية وهي من طراز "سي إتش 148 سايكلون" وتابعة للفرقاطة الكندية فريديريكتون "فقدت خلال مشاركتها في تدريبات مع أعضاء حلفاء بالقرب من اليونان".

وأوضحت وزارة الدفاع الكندية على موقعها الالكتروني أن المروحية والفرقاطة نشرتا في 20 يناير 2020 في إطار عملية "رياشيرنس".

وأكدت القيادة العسكرية للحلف في مونس ببليجكا مساء الأربعاء "فقدان مروحية"، مشيرة إلى أن "عمليات البحث جارية".

وذكرت وزارة الدفاع اليونانية أنّ الفرقاطة الكندية تعمل في إطار قوة "إس إن إم جي 2" البحرية التابعة للحلف، مشيرة إلى أنّ الفرقاطة كانت تنفّذ مهمة مراقبة في المياه اليونانية بالاشتراك مع فرقاطات يونانية وإيطالية وتركية.