أحدث إحصائية حكومية.. الهند تسجل 1074 وفاة بكورونا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 1074 حالة، وذلك وفقًا لأحدث الإحصائيات الحكومية.

وذكرت قناة "إن دي تي في"

الهندية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 33050 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 8325 حالة.

وأضافت القناة الهندية أنه تم تسجيل 1718 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني.

