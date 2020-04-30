232 إصابة بكورونا حصاد أفغانستان في 24 ساعة

سجلت أفغانستان 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر أرجاء البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
حالة إيجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال وحيد مجروح، نائب وزير الصحة، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إن السلطات سجلت 232
وأضاف "مجروح" حسبما نقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن شحصين توفيا في مقاطعة هيراتوتوفى مريض آخر في العاصمة كابول خلال نفس الفترة مما يرفع إجمالي الوفيات بكورونا في أفغانستان إلى 62 وفاة.
من جانبها، أوضحت وزارة الصحة العامة الأفغانية أن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها ترفع إجمالي الحالات المصابة في البلاد إلى 2171 حالة.
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