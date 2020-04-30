مسؤول ألماني يحذر من موجة ثانية لكورونا

حذر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية من موجة ثانية لوباء كورونا في ألمانيا، ومن التسرع في تخفيف إجراءات التصدي للوباء، وذلك قبل مشاورات جديدة مرتقبة بين الحكومة والولايات.



وقال ماركوس زودر، اليوم الخميس، لإذاعة بافاريا إنه طالما ليس هناك لقاح، فهناك خطر حدوث "موجة ثانية أي انتكاسة".

وأضاف المسؤول الألماني البارز: "رأينا بعض الدول التي خففت الإجراءات سريعًا، ثم اضطرت بعد ذلك للقيام بالعكس"، وذكر مثالًا على ذلك بدولة

سنغافورة.

وأعرب زودر في الوقت ذاته عن تفهمه للأمر عندما ترغب ولايات اتحادية أخرى في ألمانيا باتخاذ إجراءات أسرع، ولكنه أعلن أنه هو ذاته

سيظلمتحفظًا، وأكد قائلًا: "لا يمكنني جعل الوضع في بافاريا مرتبطا بإذا ماكانت حكومة في ولاية أخرى ترى الوضع مختلفا تماما".

وأضاف رئيس حكومة ولاية بافاريا، أن الأمر يشبه حاليا الدقيقة الـ 80 من مباراة كرة قدم، وقال: "إننا حققنا الجزء الأكبر، ولكن البعض يريد أن يخرج الآن من الملعب ويقولون إنه تم الفوز في المباراة. للآسف ليس الأمر كذلك".