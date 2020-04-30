ارتفاع وفيات كورونا إلى 219 في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 219 حالة.
15 ألفا و870 حالة حتى الآن.
وأظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "هاآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى
وأوضحت أن 117 من المصابين في حالة خطيرة، وأن عدد المتعافين ارتفع إلى 8412 حالة.
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