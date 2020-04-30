سنغافورة تسجل 528 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الدولة المدينة إلى 16 ألفًا و169 إصابة.
كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى أكثر من 8000 اختبار يوميًا من متوسط 2900 اختبار يوميًا في أوائل أبريل الحالي.
كما أعلنت سنغافورة عن زيادة طاقتها على إجراء اختبارات لفيروس
وقالت وزارة الصحة السنغافورية- في بيان أصدرته ونقلته وكالةالأنباء الوطنية الماليزية (برناما)- "تسمح لنا كثافة الاختبار العالية بالتقاط حالات أكثر بكثير من العديد من البلدان الأخرى".
وأضافت: "لقد اتخذنا خطوات لمواصلة بناء قدرتنا على الاختبار خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، حتى أثناء قيامنا بذلك، سنواصل تحديد أولويات قدرتنا الحالية على الاختبار بناءً على اعتبارات الصحة العامة.
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