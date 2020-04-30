المكسيك تسجل 163 وفاة و1047 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1047 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و163 حالة وفاة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 17799،فضلًا عن 1732 حالة وفاة.
ونشرت الوزارة الأرقام على موقعها الإلكتروني.
وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.
وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الأربعاء، 1223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و135 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 16752 حالة إصابة و1569 وفاة.
وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.
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