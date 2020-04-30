البرازيل تسجل أعلى زيادة يومية بعدوى كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المسجد "كوفيد- 19" في البلاد، قد ارتفع من 71886 إلى 78162، بزيادة 9%، وأكبر زيادةيومية منذ تفشي الوباء.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفع عدد الوفيات من 5385 إلى 5466، بمعدل وفيات بلغ 7%، وفقًا للوزارة.
وأضافت الوزارة أن 34132 مريضًا تعافوا من المرض، وهناك 1452 حالة وفاة لا تزال أسبابها قيد التحقيق.
وسجلت ولاية ساو باولو الجنوبية الشرقية، وهي المنطقة الأكثر تضررًا في البلاد، 26158 إصابة بعدوى الفيروس، تلتها ولاية ريو دي جانيرو بـ8869 إصابة.
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