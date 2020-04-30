زيمبابوي تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا لـ40 حالة

قالت زيمبابوي، اليوم الخميس، إنها أكدت 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بعد تسجيل 8 إصابات جديدة في اليومين الماضيين.
وسُجلت حالتان إيجابيتان، يوم الثلاثاء، طفي بولاوايو، ثاني أكبر مدن البلاد، و6 حالات في العاصمة هراري يوم الأربعاء.
وقالت وزارة الصحة ورعاية الطفل في تحديث في وقت مبكر اليوم، إن الحالات المؤكدة تشمل 5 حالات شفاء وأربع وفيات.
وأجرت الدولة حتى الآن 7642 اختبار فحص وتشخيص من "كوفيد- 19".
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