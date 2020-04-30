كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين: لا تزال هناك مخاوف من موجة ثانية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الصين أربع حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا، لكن لم تحدث وفيات جديدة أمس. وقالت اللجنة الصحية الوطنية إن الحالات الأربع الجديدة تم استيرادها من الخارج وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وبذلك يصل المجموع الوطني الرسمي إلى 82.862 حالة و4.633 حالة وفاة. وهذا لا يعكس عدد الحالات النشطة، بل العدد الإجمالي للعدوى منذ بدء الوباء ؛ وقد شفي حتى الآن 77610 مريضا وخرجوا من المستشفى.

كما تم الإبلاغ عن 33 حالة أخرى بدون أعراض، والتي يتم احتسابها بشكل منفصل، أمس.

يبدو أن الوضع في الصين قد هدأ في الغالب، مع انخفاض عمليات العدوي المحلية بالقرب من الصفر، وظهرت المدن ببطء مرة أخرى بعد الإغلاق.

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أعلنت الدولة أمس أنها ستعقد أكبر اجتماع سياسي سنوي لها في مايو بعد تأخير لمدة شهرين - وهي أقوى إشارة حتى الآن من الحكومة بأنها تعتبر تفشي الفيروس التاجي تحت السيطرة.

ولكن تحت السطح، لا تزال المخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من العدوى عالية.

حتى يوم الأربعاء، تم الإبلاغ عن 1.660 حالة مستوردة، معظمهم من الصينيين العائدين من الخارج. في العديد من المدن، يُطلب من جميع الوافدين من الخارج الخضوع للحجر الإلزامي لمدة أسبوعين على الأقل.

