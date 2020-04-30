كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تقترب من تسجيل 61 ألف حالة وفاة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت الولايات المتحدة حتى الآن عن ما لا يقل عن 1039909 حالة إصابة بفيروس كورونا، و60966 حالة وفاة مرتبطة بها، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

يوم الأربعاء، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 27327 حالة جديدة و2611 حالة وفاة.

عندما تبدأ الولايات في تضمين "الوفيات المحتملة" في حساباتها، كذلك سوف تقوم الجامعة. في الأيام القادمة، قد ترتفع الأرقام لتعكس هذا التغيير في طريقة الحساب.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا وغيرها من الولايات المتحدة. الأراضي، وكذلك الحالات التي أعيدت إلى الوطن وتلك الموجودة في الجيش الأمريكي، ومستشفيات المحاربين القدامى والسجون الفيدرالية.

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