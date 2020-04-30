كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تستعد لرفع الحظر المفروض على البلاد بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخضع الهند لحظر على مستوى البلاد منذ 25 مارس - ومن المقرر أن ترفع هذا الحظر يوم الأحد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان"

وقد أغلق الحظر حدود الدولة ووسائل النقل العام، مما سمح فقط بمرور السلع الأساسية مثل الإمدادات الغذائية والمعدات الطبية.

وقد أدى ذلك أيضًا إلى مشاكل أخرى، مثل آلاف العمال المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل دون عمل، أو دخل، أو وسيلة نقل للعودة إلى المنزل.

إليك كيفية رفع الحظر:

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تم تخفيف قيود الحركة: ستُعاد فتح حدود الدولة، وسيتمكن العمال المهاجرون أو الطلاب أو الحجاج أو السياح الذين لا يعانون من أي أعراض من العودة إلى دولهم الأصلية. يأتي ذلك بعد أن طلبت المحكمة العليا الهندية من الحكومة الاستجابة لمشكلة العمال المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل.

سيظل هناك فحوصات: سيتم فحص المسافرين قبل ركوب الحافلات للمغادرة وعند الوصول. وستقوم السلطات الصحية المحلية بتقييم وضعهم وتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي.

ترتب الولايات النقل: بدأت ولاية ماهاراشترا وأوتار براديش وبنغال الغربية ترتيب عشرات الحافلات لإعادة آلاف الطلاب والعمال المهاجرين من ولايات أخرى.