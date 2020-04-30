نقطة نظام: نذر شؤم

ما يلوح في سماء المغرب هذه الأيام لا يبشّر بأي خير في المستقبل القريب. مؤشرات النكوص والتراجع الحقوقي الشامل لم تعد تترك أي مجال للتفاؤل أو التغاضي، وما كان البعض يعتقده فرصة للانفتاح والتراجع عن أسباب التوتر الاجتماعي والسياسي والحقوقي، بدأ يتحوّل بسرعة رهيبة إلى مصدر قلق، بل وخوف شديد.

حالة الإجماع الوطني، وانمحاء كل آثار الصراع والتوتر التي كانت قبل وصول جائحة كورونا، لن تكون بالضرورة تربة تنبت فيها بذور مستقبل أفضل. وبدل استغلال هذه الأجواء لطرد الشوائب التي علقت بهواء الوطن في الفترة السابقة، وتسهيل مهمة مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء، والتي تنتظرنا حتما مباشرة بعد إنهاء الطوارئ؛ ها نحن نزرع ألغاما جديدة ستزيد من قتامة مستقبل بدأ يرتسم من الآن بمسحة من السواد.

لا يمكن أن تكون هذه الانتكاسات الحقوقية المتتالية وشبه اليومية وليدة الصدفة، ومن حقّنا جميعا اليوم أن نعبّر عن خوفنا مما يقترفه البعض في حقنا جميعا، دولة ومجتمعا. لا يعقل أن تكون هذه الاعتقالات بالجملة، والمحاكمات السريعة بسبب تدوينات، بعضها طائش وبعضها الآخر لا يحمل أكثر من رأي وانتقاد، ولا هذه الضربة المؤلمة التي وجهت إلى الصحافة وحرية التعبير بفرض الحظر عليها وربط ممارستها برخصة من السلطة المحلية، ولا هذا المشروع المشؤوم الذي يلوح في الأفق للإجهاز على ما تبقى من حرية في هذه البلاد؛ لا يمكن أن يكون كل ذلك مجرد صدفة.

إنها نذر شؤم، فاللهم الطف